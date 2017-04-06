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"Локомотив" летом создаст вторую команду

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о планах по созданию второй команды московского клуба.

– Сезон уже потихоньку подходит к концу. Есть ли какое-то решение по поводу второй команды? Она будет создаваться?

– Да. Мало того, будет открываться образовательная школа. Поэтому история с точки зрения подготовки молодежи не очень быстрая. Но мы ставим своей целью существенно усилить развитие академии, для чего воссоздаем здесь образовательную школу, чтобы все наши воспитанники играли у нас. Чем больше наших воспитанников будет играть в "Локомотиве" – тем лучше.

СЭ
Теги: Локомотив
Сегодня, 01:17
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