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Григорий Иванов: ну какой резон нам было играть договорной матч с "Арсеналом"? Ну какой?

Президент "Урала" Григорий Иванов отверг обвинения в том, что его команда проводит договорной матч.

– Недавно "Урал" победил "Рубин" в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

– Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с "Арсеналом"? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах, – сказал Иванов.

СЭ
Теги: Иванов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 01:18
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