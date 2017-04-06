Григорий Иванов: ну какой резон нам было играть договорной матч с "Арсеналом"? Ну какой?

Президент "Урала" Григорий Иванов отверг обвинения в том, что его команда проводит договорной матч.– Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с "Арсеналом"? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах, – сказал Иванов.