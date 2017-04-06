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Андрей Созин: не хочу обидеть "Уфу", но пока она воспринимается как однородная масса
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями о полуфинальном матче Кубка России "Локомотив" — "Уфа" (1:0).
"Уфа" сделала выводы из матча трёхдневной давности, можно даже сказать, что в начале встречи "Локомотив" отскочил. Очевидно, что Тимофей Маргасов на своей позиции пока проигрывает и Янбаеву, и Денисову. Очень помог выход Тарасова, на своей половине поля у хозяев сразу стало спокойней. Для себя я сегодня понял, что связка Денисов—Тарасов вполне может пригодиться сборной, это достаточно надёжная конструкция. Особенно учитывая тот факт, что в последних матчах к нашей сборной были вопросы по центру поля. Понятно, что Игорь Денисов может не оказаться в сборной из-за тренерского решения, но в "Локомотиве" он играет определяющую роль.
Я бы не сказал, что "Локо" успокоился во втором тайме. Скорее перестроился. В первом тайме Сёмин использовал более атакующий состав, но выход Тарасова напрашивался определённо. В матчах со "Спартаком" и "Краснодаром" "Локомотив" играл вторым номером, в атаке было всего четыре человека. Сегодня было шесть. Может, потому команда немного и провалилась. Когда вышел Тарасов, команда начала играть в свою игру. Но это мой взгляд с трибун, возможно, Сёмину с бровки было видно лучше.
Не хочу обидеть "Уфу", но мной они пока воспринимаются как однородная масса. Кто бы кого ни менял, ярких личностей в команде нет. Конечно, прошлогодняя "Уфа" с Зинченко в составе смотрелась ярче. Понятно, почему его пригласили в не самый последний чемпионат и не самый последний клуб. На мой взгляд, команде не хватает креативного лидера. Все игроки обученные, но изюминки нет. Всё пресно", - цитирует Созина Чемпионат.
"Уфа" сделала выводы из матча трёхдневной давности, можно даже сказать, что в начале встречи "Локомотив" отскочил. Очевидно, что Тимофей Маргасов на своей позиции пока проигрывает и Янбаеву, и Денисову. Очень помог выход Тарасова, на своей половине поля у хозяев сразу стало спокойней. Для себя я сегодня понял, что связка Денисов—Тарасов вполне может пригодиться сборной, это достаточно надёжная конструкция. Особенно учитывая тот факт, что в последних матчах к нашей сборной были вопросы по центру поля. Понятно, что Игорь Денисов может не оказаться в сборной из-за тренерского решения, но в "Локомотиве" он играет определяющую роль.
Я бы не сказал, что "Локо" успокоился во втором тайме. Скорее перестроился. В первом тайме Сёмин использовал более атакующий состав, но выход Тарасова напрашивался определённо. В матчах со "Спартаком" и "Краснодаром" "Локомотив" играл вторым номером, в атаке было всего четыре человека. Сегодня было шесть. Может, потому команда немного и провалилась. Когда вышел Тарасов, команда начала играть в свою игру. Но это мой взгляд с трибун, возможно, Сёмину с бровки было видно лучше.
Не хочу обидеть "Уфу", но мной они пока воспринимаются как однородная масса. Кто бы кого ни менял, ярких личностей в команде нет. Конечно, прошлогодняя "Уфа" с Зинченко в составе смотрелась ярче. Понятно, почему его пригласили в не самый последний чемпионат и не самый последний клуб. На мой взгляд, команде не хватает креативного лидера. Все игроки обученные, но изюминки нет. Всё пресно", - цитирует Созина Чемпионат.
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