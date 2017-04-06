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Василий Уткин: иностранные судьи в РФПЛ? Это неправильно

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал предложение привлекать к ответственным матчам РФПЛ иностранных судей.

"Если лига приглашает на ответственные матчи иностранцев, то она соглашается, что не может воспитать своих. Это неправильно. Когда в последний раз применялась данная практика, то мы после долго не судили на ЧЕ и ЧМ. Это неблагодарное дело", - цитирует Уткина Спорт FM.
Теги: Уткин
Сегодня, 04:55
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