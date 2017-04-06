Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:03
Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Вчера 22:15
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Вчера 21:47
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Вчера 21:24
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Вчера 21:21
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (43)
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (43)
Вчера 21:19
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
Вчера 20:44
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Вчера 20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (14)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (14)
Ари: мы заслужили выход в финал Кубка России
Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу своей команды в матче с "Уфой" (1:0) в Кубке России и выход в финал турнира.
- Было понимание, что в этом матче все решит один гол?
- Игра получилась сложной. "Уфа" могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге все и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.
- После травм Игнатьева и Михалика был риск остаться в меньшинстве. Как это смотрелось со скамейки запасных?
- Хотелось даже снова выбежать на поле! Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал.
- Команда заехала на базу за два дня до матча. Как готовились?
- Всё логично. Мы отдавали себе отчет, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата, - цитирует Ари пресс-служба клуба.
- Было понимание, что в этом матче все решит один гол?
- Игра получилась сложной. "Уфа" могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге все и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.
- После травм Игнатьева и Михалика был риск остаться в меньшинстве. Как это смотрелось со скамейки запасных?
- Хотелось даже снова выбежать на поле! Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал.
- Команда заехала на базу за два дня до матча. Как готовились?
- Всё логично. Мы отдавали себе отчет, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата, - цитирует Ари пресс-служба клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.