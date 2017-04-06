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Ари: мы заслужили выход в финал Кубка России

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу своей команды в матче с "Уфой" (1:0) в Кубке России и выход в финал турнира.

- Было понимание, что в этом матче все решит один гол?
- Игра получилась сложной. "Уфа" могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге все и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.

- После травм Игнатьева и Михалика был риск остаться в меньшинстве. Как это смотрелось со скамейки запасных?
- Хотелось даже снова выбежать на поле! Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал.

- Команда заехала на базу за два дня до матча. Как готовились?
- Всё логично. Мы отдавали себе отчет, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата, - цитирует Ари пресс-служба клуба.
Теги: Ари Уфа Локомотив
Сегодня, 04:55
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