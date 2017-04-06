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Александр Мостовой: игрокам сборной России начхать на рейтинг ФИФА

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о том, что сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА.

"В свое время мы смотрели на рейтинг. Я думаю, что сейчас наши футболисты не придают этому большое значение. Но это такая же статистика, за которой надо следить. Иначе ради чего люди играют? Народ не устраивает, что мы на таком месте. Это ужасно и стыдно. Все упирается в то, что наши ребята на это не смотрят, поскольку не лучше и не хуже они не играют от этого. Определенный уровень у них, а на это им начхать. В наши времена сборная России шла и в первой тройке — конечно, это приятно. Сейчас время другое, приоритеты другие", — цитирует Мостового "Спорт День за Днем".
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 16:32
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№3 Написал: VirGON (Сегодня, 17:45) #
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я больше скажу,им начхать и на сборную вообще smile
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На сколько я понимаю рейтинг так же влияет на жеребьевку в отборочных циклах.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:40) #
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  •  (2)

ага laughing
Регистрация: 7.12.2016
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