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РФС зачитал "Арсеналу" техническое поражение в матче молодежного первенства с "Томью"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал техническое поражение тульскому "Арсеналу" в матче 21-го тура молодежного первенства чемпионата России с "Томью" из-за участия во встрече игрока, не внесенного в протокол встречи. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча между "Арсеналом" и "Томью" состоялась в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.

"По матчу молодежного первенства "Арсенал" - "Томь": в игре принял участие Артем Лобзин, не внесенный в стартовый протокол встречи. За это "Арсеналу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3, также клуб наказан штрафом в 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Арсенал Тула Григорьянц Томь
Сегодня, 17:04
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