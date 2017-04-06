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РФС зачитал "Арсеналу" техническое поражение в матче молодежного первенства с "Томью"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал техническое поражение тульскому "Арсеналу" в матче 21-го тура молодежного первенства чемпионата России с "Томью" из-за участия во встрече игрока, не внесенного в протокол встречи. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Встреча между "Арсеналом" и "Томью" состоялась в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.
"По матчу молодежного первенства "Арсенал" - "Томь": в игре принял участие Артем Лобзин, не внесенный в стартовый протокол встречи. За это "Арсеналу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3, также клуб наказан штрафом в 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Встреча между "Арсеналом" и "Томью" состоялась в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.
"По матчу молодежного первенства "Арсенал" - "Томь": в игре принял участие Артем Лобзин, не внесенный в стартовый протокол встречи. За это "Арсеналу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3, также клуб наказан штрафом в 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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