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Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что РФС второй год подряд работает прибыльно, профицит бюджета организации в 2016 году составил 85,5 миллиона рублей, а валовая прибыль – 97,2 миллиона рублей.
РФС в сентябре 2016 года сообщил, что общая кредиторская задолженность союза к тому моменту составляла 376 миллионов рублей, из них к погашению – 256 миллионов. В конце октября глава РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.
"В 2016 году улучшилась операционная деятельность РФС, увеличились доходы от этой деятельности, в результате профицит источника финансирования (превышение доходов над расходами) составил 85,5 миллиона рублей. За счет операционной деятельности РФС получена валовая прибыль в размере 97,2 миллиона рублей. Общая сумма доходов РФС в 2016 году составила 2,85 миллиарда рублей, а расходы – 2,764 миллиарда. То есть профицит составил 85,5 миллиона рублей, но это не прибыль. Прибыль – показатель коммерческой и операционной деятельности, а валовая прибыль составила 97,2 миллиона рублей. То есть второй год подряд РФС работает прибыльно", – цитирует Перонко "Р-Спорт".
РФС в сентябре 2016 года сообщил, что общая кредиторская задолженность союза к тому моменту составляла 376 миллионов рублей, из них к погашению – 256 миллионов. В конце октября глава РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.
"В 2016 году улучшилась операционная деятельность РФС, увеличились доходы от этой деятельности, в результате профицит источника финансирования (превышение доходов над расходами) составил 85,5 миллиона рублей. За счет операционной деятельности РФС получена валовая прибыль в размере 97,2 миллиона рублей. Общая сумма доходов РФС в 2016 году составила 2,85 миллиарда рублей, а расходы – 2,764 миллиарда. То есть профицит составил 85,5 миллиона рублей, но это не прибыль. Прибыль – показатель коммерческой и операционной деятельности, а валовая прибыль составила 97,2 миллиона рублей. То есть второй год подряд РФС работает прибыльно", – цитирует Перонко "Р-Спорт".
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