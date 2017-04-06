Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит": матч с "Анжи" станет последним домашним матчем на "Петровском"

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17 на стадионе "Петровский".

Следующие домашние матчи "Зенит" по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе "Санкт-Петербург", расположенном на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге — в апреле с "Уралом" и в мае с "Тереком" и "Краснодаром". Точные даты матчей будут известны позднее.
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 18:50
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Лидер (Сегодня, 19:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какая разница? Один стадион - ворованый у города, второй - тоже, ДОМАШНИХ игр у БОМЖЕЙ не было - и не будет!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: stepanmlc
"Зенит" на официальном сайте сообщил, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17


"Зенит" на официальном сайте сообщил, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: vlees.. (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю будет тоже самое что и в Казани,нет веры уже питерским
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Хитрый Лис
Есть более полезные вещи, на которые можно потратить деньги...


И это на фоне Распил Арены?! О мой Геть!
Санди, ты так ты юрист или юморист?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А что, Челси Менси и т п грандов не будет на открытие?

Есть более полезные вещи, на которые можно потратить деньги...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Пока не зальет "Распил-Арену", Рубин как то тоже обещал що будет играть на Казань-Арене - а как играл так играет на своем Старом стадионе - "картофельное поле Казани"
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это вряд ли!

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ПОСЛЕ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ "ЗЕНИТ" ВЕРНЕТСЯ НА "ПЕТРОВСКИ


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (6)

А что, Челси Менси и т п грандов не будет на открытие? Или и Урал сойдет за гранда? Вон как екатовцы шумят в кубке.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.