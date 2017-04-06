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Просроченная задолженность РФС на 1 января 2017 года составила 348 миллионов рублей
Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что просроченная задолженность РФС сократилась с 1,3 миллиарда рублей в 2015 году до 348 миллионов рублей по состоянию на 1 января 2017 года.
"Продолжается работа над оптимизацией расходов, которые в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом. За счет дополнительных доходов и оптимизации расходов РФС в 2016 году на погашение просроченной задолженности дополнительно направил 144 миллиона рублей. Всего просроченная задолженность в 2016 году погашена на 274 миллиона рублей. И на 1 января 2017 года просроченная задолженность составила 348 миллионов рублей, когда этот показатель в 2015 году составлял 1,3 миллиарда рублей. Финансовым планом на 2017 год предусматривается к концу года практически погасить всю задолженность. По плану останется небольшой кусок в размере 50 миллионов рублей. Хотя при осуществлении каких-то мероприятий можно ставить вопрос о полном погашении просроченной задолженности в 2017 году", – цитирует Перонко "Р-Спорт".
"Продолжается работа над оптимизацией расходов, которые в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом. За счет дополнительных доходов и оптимизации расходов РФС в 2016 году на погашение просроченной задолженности дополнительно направил 144 миллиона рублей. Всего просроченная задолженность в 2016 году погашена на 274 миллиона рублей. И на 1 января 2017 года просроченная задолженность составила 348 миллионов рублей, когда этот показатель в 2015 году составлял 1,3 миллиарда рублей. Финансовым планом на 2017 год предусматривается к концу года практически погасить всю задолженность. По плану останется небольшой кусок в размере 50 миллионов рублей. Хотя при осуществлении каких-то мероприятий можно ставить вопрос о полном погашении просроченной задолженности в 2017 году", – цитирует Перонко "Р-Спорт".
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