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13 апреля будет рассмотрена жалоба Александра Кокорина на лишение водительских прав

Тверской районный суд Москвы рассмотрит жалобу форварда "Зенита" Александра Кокорина на постановление о лишении водительских прав 13 апреля, сообщает РАПСИ.

Напомним, что в конце марта суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы.

По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома №5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:08
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№2 Написал: casabl (Сегодня, 21:16) #
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Сука, пропустишь тренировку из-за суда!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
жалобу? он еще и издевается?
кокорин = багдасарян (или как там ее)
вот ты можешь себе позволить водителя - катайся с ним это времяфакт нарушения есть - естьвсё.зачем из себя ангела то делать?всем уже давно наплевать на эти выходки.все привыкли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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