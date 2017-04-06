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13 апреля будет рассмотрена жалоба Александра Кокорина на лишение водительских прав
Тверской районный суд Москвы рассмотрит жалобу форварда "Зенита" Александра Кокорина на постановление о лишении водительских прав 13 апреля, сообщает РАПСИ.
Напомним, что в конце марта суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы.
По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома №5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Напомним, что в конце марта суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы.
По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома №5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
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