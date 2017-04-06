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Дмитрий Сенников: у Грасии уже не осталось мотивации
Бывший защитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал поражение казанской команды в полуфинале Кубка России.
– "Рубин" с таким подбором игроков, конечно, должен показывать более красивую игру, но у них пока не получается. Сегодня казанцам в каких-то моментах не везло. Но и соперник не дал сыграть. "Урал" – очень симпатичная команда. Они с приходом Тарханова преобразились. Играют в комбинационный атакующий футбол. Так что интересно будет увидеть их в финале.
– Нет ощущения что Хави Грасия всё? 10-е место в чемпионате России, вылет из Кубка.
– Есть такое мнение. У Грасии уже не осталось мотивации, не к чему стремиться. Его спасёт несколько побед в чемпионате России, которые максимально могут приблизить команду к четвертому месту.
"Матч ТВ"
– "Рубин" с таким подбором игроков, конечно, должен показывать более красивую игру, но у них пока не получается. Сегодня казанцам в каких-то моментах не везло. Но и соперник не дал сыграть. "Урал" – очень симпатичная команда. Они с приходом Тарханова преобразились. Играют в комбинационный атакующий футбол. Так что интересно будет увидеть их в финале.
– Нет ощущения что Хави Грасия всё? 10-е место в чемпионате России, вылет из Кубка.
– Есть такое мнение. У Грасии уже не осталось мотивации, не к чему стремиться. Его спасёт несколько побед в чемпионате России, которые максимально могут приблизить команду к четвертому месту.
"Матч ТВ"
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