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Александр Гришин: для ЦСКА хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал тот факт, что нападающий "армейцев" Тимур Жамалетдинов вошёл в список номинантов на премию Golden Boy.

"Молодец Тимур, можно только его поздравить и сказать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Юношеские трофеи – это одно, но нужно работать и завоёвывать уже взрослые трофеи, а также переходить на более высокий уровень и прогрессировать. То, что он попал в номинацию, – это прекрасно для престижа ЦСКА и нашей молодёжки. Значит, наша работа не проходит даром. Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с такими ребятами, как МБаппе и Доннарума.

Для имиджа российского футбола в целом и для «армейцев» в особенности. Думаю, что и наше руководство будет довольно. Но опять же, если на этом трофеи Тимура закончатся, то это плохо. Если же это даст стимул в дальнейшем росте, то это отлично!", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
Теги: Гришин ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 17:06
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:35) #
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Вопрос что с этими наменантами потом становится!? Бред.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:15) #
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а еще продать подороже можно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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