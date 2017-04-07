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Александр Гришин: для ЦСКА хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой
Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал тот факт, что нападающий "армейцев" Тимур Жамалетдинов вошёл в список номинантов на премию Golden Boy.
"Молодец Тимур, можно только его поздравить и сказать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Юношеские трофеи – это одно, но нужно работать и завоёвывать уже взрослые трофеи, а также переходить на более высокий уровень и прогрессировать. То, что он попал в номинацию, – это прекрасно для престижа ЦСКА и нашей молодёжки. Значит, наша работа не проходит даром. Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с такими ребятами, как МБаппе и Доннарума.
Для имиджа российского футбола в целом и для «армейцев» в особенности. Думаю, что и наше руководство будет довольно. Но опять же, если на этом трофеи Тимура закончатся, то это плохо. Если же это даст стимул в дальнейшем росте, то это отлично!", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
"Молодец Тимур, можно только его поздравить и сказать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Юношеские трофеи – это одно, но нужно работать и завоёвывать уже взрослые трофеи, а также переходить на более высокий уровень и прогрессировать. То, что он попал в номинацию, – это прекрасно для престижа ЦСКА и нашей молодёжки. Значит, наша работа не проходит даром. Хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с такими ребятами, как МБаппе и Доннарума.
Для имиджа российского футбола в целом и для «армейцев» в особенности. Думаю, что и наше руководство будет довольно. Но опять же, если на этом трофеи Тимура закончатся, то это плохо. Если же это даст стимул в дальнейшем росте, то это отлично!", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
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