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Алексей Бутенко: думаю, уже в апреле Николаев выскочит на поле

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал возвращение арбитра ФИФА и УЕФА Алексея Николаева, который восстановился, сдал нормативы и готов приступить к работе.

"Поздравляю Алексея с тем, что он сдал нормативы. Судейский департамент, насколько я знаю, планирует назначения арбитров на матчи РФПЛ на месяц вперёд. Николаев сдал нормативы и вернётся к обслуживанию матчей Премьер-Лиги в скором времени. В мае точно вернётся. А может, и в апреле. Если кто-то из уже назначенных рефери должен будет замениться — Николаев его заменит. Думаю, он уже в апреле выскочит на поле", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко
Сегодня, 17:15
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