Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (1)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (1)
16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ
Превью. 30 тур. ФНЛ
09:59
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Сергей Ташуев: думаю, у "Уфы" больше шансов повлиять на чемпионскую гонку
Бывший главный тренер "Анжи" Сергей Ташуев оценил вероятность "Зенита" и "Спартака" потерять очки в предстоящем туре чемпионата России.
"Думаю, у "Уфы" больше шансов повлиять на чемпионскую гонку. Это сбитый, целостный коллектив, у "Уфы" отличный состав. Игра выстроена Виктором Гончаренко, его идеи продолжает и Сергей Семак. "Уфа" и выступает более стабильно, понятно, что дома они дадут бой "Спартаку", пусть они на неделе провели кубковый матч с "Локомотивом", что определенные коррективы в подготовку, конечно, вносит. Шансы "Уфы" и "Спартака" в этой игре 50 на 50, не исключаю, что "Уфа" может сыграть даже вничью. Это более опасный соперник для "Спартака", чем "Анжи" для "Зенита". "Зенит" же сильнее "Анжи", это однозначно. Учитывая мотивационную составляющую игроков "Зенита", могу предположить, что у "Анжи" мало шансов будет в Петербурге. Ведь идет гонка за первое место со "Спартаком", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
"Думаю, у "Уфы" больше шансов повлиять на чемпионскую гонку. Это сбитый, целостный коллектив, у "Уфы" отличный состав. Игра выстроена Виктором Гончаренко, его идеи продолжает и Сергей Семак. "Уфа" и выступает более стабильно, понятно, что дома они дадут бой "Спартаку", пусть они на неделе провели кубковый матч с "Локомотивом", что определенные коррективы в подготовку, конечно, вносит. Шансы "Уфы" и "Спартака" в этой игре 50 на 50, не исключаю, что "Уфа" может сыграть даже вничью. Это более опасный соперник для "Спартака", чем "Анжи" для "Зенита". "Зенит" же сильнее "Анжи", это однозначно. Учитывая мотивационную составляющую игроков "Зенита", могу предположить, что у "Анжи" мало шансов будет в Петербурге. Ведь идет гонка за первое место со "Спартаком", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.