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Роман Шишкин: ЦСКА остается в числе одного из главных претендентов на медали
Защитник "Краснодара" Роман Шишкин в преддверии матча 22-го тура Премьер-лиги с ЦСКА заявил, что считает армейцев претендентом на титул.
"Главное отличие ЦСКА Ганчаренко от ЦСКА Слуцкого – новая схема. Раньше армейцы играли в четыре защитника, теперь – в три. Что же касается состава, то он претерпел минимальные изменения, и погоду в составе ЦСКА продолжают делать те же самые футболисты. К тому же Ганчаренко в прошлом сезоне работал в штабе Слуцкого, ему хорошо знакомы игроки, их сильные и слабые стороны, и это, как мне кажется, несомненный плюс для нового тренера. В любом случае, ЦСКА остается в числе одного из главных претендентов на медали, и потому матч с армейцами для нас очень важен", — цитирует Шишкина официальный сайт краснодарской команды.
"Главное отличие ЦСКА Ганчаренко от ЦСКА Слуцкого – новая схема. Раньше армейцы играли в четыре защитника, теперь – в три. Что же касается состава, то он претерпел минимальные изменения, и погоду в составе ЦСКА продолжают делать те же самые футболисты. К тому же Ганчаренко в прошлом сезоне работал в штабе Слуцкого, ему хорошо знакомы игроки, их сильные и слабые стороны, и это, как мне кажется, несомненный плюс для нового тренера. В любом случае, ЦСКА остается в числе одного из главных претендентов на медали, и потому матч с армейцами для нас очень важен", — цитирует Шишкина официальный сайт краснодарской команды.
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