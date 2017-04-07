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Рохус Шох: Павлюченко - золотой резерв "Урала"
Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох заявил, что форвард Роман Павлюченко пока не набрал оптимальную форму и является золотым резервом команды.
"Рома Павлюченко — золотой резерв "Урала". Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, "Урал" и форвард намерены продлить контракт.
Жалею ли я, что ушел из "Урала"? Да что вы! Это было мое личное желание. Я радуюсь успехам "Урала". У нас остались добрые отношения с президентом клуба, футболистами, сотрудниками. Планирую прилететь в Сочи на финал Кубка России, чтобы поддержать "Урал", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
"Рома Павлюченко — золотой резерв "Урала". Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, "Урал" и форвард намерены продлить контракт.
Жалею ли я, что ушел из "Урала"? Да что вы! Это было мое личное желание. Я радуюсь успехам "Урала". У нас остались добрые отношения с президентом клуба, футболистами, сотрудниками. Планирую прилететь в Сочи на финал Кубка России, чтобы поддержать "Урал", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
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