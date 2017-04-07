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Рохус Шох: Павлюченко - золотой резерв "Урала"

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох заявил, что форвард Роман Павлюченко пока не набрал оптимальную форму и является золотым резервом команды.

"Рома Павлюченко — золотой резерв "Урала". Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, "Урал" и форвард намерены продлить контракт.

Жалею ли я, что ушел из "Урала"? Да что вы! Это было мое личное желание. Я радуюсь успехам "Урала". У нас остались добрые отношения с президентом клуба, футболистами, сотрудниками. Планирую прилететь в Сочи на финал Кубка России, чтобы поддержать "Урал", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
Теги: Шох Павлюченко Урал
Сегодня, 19:01
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Памятник...Екат всю жизнь мечтал..вместо царицы..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 19:04) #
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online

Скорей ржавый резерв
Регистрация: 14.12.2016
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