Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:24
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
СМИ: на стадионе "Крестовский" начал гнить газон, поле непригодно для игры в футбол
В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" практически загублен газон, передает Regnum.
Сообщается, что для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно "поливали" искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём. Якобы достаточно зачастую всего четырёх часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растёт.
В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол.
Сообщается, что для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно "поливали" искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём. Якобы достаточно зачастую всего четырёх часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растёт.
В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.