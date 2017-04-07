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СМИ: на стадионе "Крестовский" начал гнить газон, поле непригодно для игры в футбол

В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" практически загублен газон, передает Regnum.

Сообщается, что для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно "поливали" искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём. Якобы достаточно зачастую всего четырёх часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растёт.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол.
Теги: Крестовский
Сегодня, 19:10
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№54 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: perekos
гнилье-арена laughing
как это по бачковски

э
По спартаковски...с запашком!!
Регистрация: 14.12.2016
№53 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:20) #
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online

Цитата: tantara
100 процентов можно найти красно-белый след.

Очевидно, красно-белым светом облучали!
Регистрация: 22.09.2009
№52 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба во всем виноват


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№51 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:18) #
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online

Цитата: tantara
Есть уверенность, что инструкцию по уходу за травой, перепечатали спартачи и подсунули зенитовским агрономам.

Очень похоже очень. За это их ждет суровая Е5.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№50 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:15) #
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online

Цитата: yuri
..Происки завистливых и недалеких всего лишь.

Если тщательно покопаться в этой истории с травой, то 100 процентов можно найти красно-белый след. Есть уверенность, что инструкцию по уходу за травой, перепечатали спартачи и подсунули зенитовским агрономам.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№49 Написал: Распутин (Сегодня, 20:15) #
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online

Цитата: yuri
Цитата: tantara
Похоже, придется вам стелить на летающею тарелку искусственный газон 117-го поколения.

Да ну нах. Рабочий момент, разберутся с травой по любому. Свет есть, крыша разводная , не угадали с травой, посеют другую..Происки завистливых и недалеких всего лишь.

Юрий все у вас заепись.... Петра вот только нет... кого за травой в Голландию отправите...?
Регистрация: 2.04.2017
№48 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:11) #
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online

Цитата: tantara
Похоже, придется вам стелить на летающею тарелку искусственный газон 117-го поколения.

Да ну нах. Рабочий момент, разберутся с травой по любому. Свет есть, крыша разводная , не угадали с травой, посеют другую..Происки завистливых и недалеких всего лишь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№47 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:08) #
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online

Цитата: Распутин
а ибо невырезано-->вырезано.... с бабами сраться....))))

Мдяя. Лучше игнорировать женский пол на данном ресурсе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№46 Написал: Распутин (Сегодня, 20:06) #
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online

Цитата: tantara
Пля, гады забанили за ответ одной истеричке на данной ветке!

а ибо неxyй... с бабами сраться....))))
Регистрация: 2.04.2017
№45 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:06) #
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online

Цитата: yuri
Ну с остальными на Крестовском.

Похоже, придется вам стелить на летающею тарелку искусственный газон 117-го поколения.


Пля, гады забанили за ответ одной истеричке на данной ветке!

Цитата: perekos
нилье-арена


Очень похоже на реконструированные Лужиники 1998 года.
Там тоже хотели нормальный газон, но не прижилась трава. Света мало, вентиляция и т п.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№44 Написал: perekos Самара (Сегодня, 20:03) #
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гнилье-арена laughing
как это по бачковски
Регистрация: 10.08.2012
№43 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:01) #
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интересно, а люки на поле где?
Регистрация: 7.12.2016
№42 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:00) #
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Tambov.kb,
Руководство кого? Стадион Зениту так и не передан. По-прежнему пилит руководство города.
Регистрация: 23.09.2008
№41 Написал: Распутин (Сегодня, 19:56) #
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online

Цитата: 4 звезды
Цитата: Распутин
ишаки на запах подтянутся..

дык они всю травку доедят, а как играть?

а они играют...? или решают-ноют...?)
Регистрация: 2.04.2017
№40 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гнилая Распил - Арена joy


--------------------
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№39 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:54) #
  • 0
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Цитата: Распутин
ишаки на запах подтянутся..

дык они всю травку доедят, а как играть?
Регистрация: 7.12.2016
№38 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 19:53) #
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  •  (0)
online

Ни копейки из бюджета,пусть руководство за свой счет устраняет.
Регистрация: 12.02.2017
№37 Написал: Распутин (Сегодня, 19:53) #
  • -2
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online

Цитата: Gusjohnson19
Болельщики "Зенита" молчат joy
Согласен,говорить нечего!!!

они принюхиваются... скоро в питерских магазинах парфюмерии появится туалетная вода... крестовский-перегной......
Регистрация: 2.04.2017
№36 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:52) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну по каким таким сусекам наскрeбали этаких специалистов?
Когда закончатся издевательства над стройкой века?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:52) #
  • -2
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online

Цитата: tar-tas
Ну и его на куй - играйте лучше на "Петровиче".

Только со Спартаком. в честь исключительной удачи , можно раз в сезон проводить матч с великими . Ну с остальными на Крестовском.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№34 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: лунатик
Сильный запах сероводорода ощущается в понедельник утром в некоторых районах Москвы, сообщает "Итнерфакс".

Так, неприятный запах чувствуется в Кузьминках, Текстильщиках, Печатниках, Люблино, Марьино, а также на северо-востоке в районе ВДНХ. Автоматические станции зафиксировали в ночь на понедельник незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере в ряде районов Москвы.

блин open_mouth , уже до нас доходит, но есть старое проверенное средство- противогаз
Регистрация: 7.12.2016
№33 Написал: Распутин (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: лунатик
Цитата: Распутин
Цитата: 4 звезды
наверное, пахнет

пахнет...? да там походу как в Венеции....

Сильный запах сероводорода ощущается в понедельник утром в некоторых районах Москвы, сообщает "Итнерфакс".

Так, неприятный запах чувствуется в Кузьминках, Текстильщиках, Печатниках, Люблино, Марьино, а также на северо-востоке в районе ВДНХ. Автоматические станции зафиксировали в ночь на понедельник незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере в ряде районов Москвы.

чЁрт возьми а ты же прав... все москвичи разом пукнули в сторону северо запада... и у вас начал газон гнить....
Регистрация: 2.04.2017
№32 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:46) #
  • +1
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Да, королевство прогнило до травы. А с "Крестовского" одна дорога - в "Кресты".

Ну и его на куй - играйте лучше на "Петровиче".


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№31 Написал: Распутин (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: 4 звезды
Цитата: Распутин
и такое бывает... когда в гости приезжает команда гондонов...

я совсем запутался, какая команда?, там уже играли?

пффф... там только начало гнить.... ишаки на запах подтянутся... в сезоне 17-18...
Регистрация: 2.04.2017
№30 Написал: лунатик СПБ (Сегодня, 19:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Распутин
Цитата: 4 звезды
наверное, пахнет

пахнет...? да там походу как в Венеции....

Сильный запах сероводорода ощущается в понедельник утром в некоторых районах Москвы, сообщает "Итнерфакс".

Так, неприятный запах чувствуется в Кузьминках, Текстильщиках, Печатниках, Люблино, Марьино, а также на северо-востоке в районе ВДНХ. Автоматические станции зафиксировали в ночь на понедельник незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере в ряде районов Москвы.
Регистрация: 16.11.2009
№29 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (1)

Болельщики "Зенита" молчат joy
Согласен,говорить нечего!!!
Регистрация: 4.08.2016
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Распутин
и такое бывает... когда в гости приезжает команда гондонов...

я совсем запутался, какая команда?, там уже играли?
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: Хидя (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)

там еще долго будут пилить...причем, облучали газон не по технологии намеренно, так было задумано..А вы не раскачивайте лодку, люди пилят...
Регистрация: 13.03.2017
№26 Написал: махмуд иванович шниперсон (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (1)

сахарный тростник ночью выращивали гумус несвежый
Регистрация: 30.03.2017
№25 Написал: Распутин (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: 4 звезды
Цитата: Распутин
да там походу как в Венеции..

плавают на гондонах?

и такое бывает... когда в гости приезжает команда гондонов...
Регистрация: 2.04.2017
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