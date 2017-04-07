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Рохус Шох: потенциал Ильина был виден невооруженным глазом
Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох отметил потенциал полузащитника Владимира Ильина.
"Потенциал Ильина был виден невооруженным глазом. Но то, что он так выстрелил, – очень приятный сюрприз для всех. Молодой форвард, с русским паспортом. Думаю, он может дорасти до уровня сборной страны. Потенциал у него действительно очень большой. Ильин – амбициозный парень. Это не простое бахвальство. Володя – целеустремленный старательный игрок, хочет работать над собой. При должном отношении к делу достигнет серьезных успехов. "Урал" – это не его предел. Российские гранды? Посмотрим. Не сомневаюсь, что наши топ-клубы обратят на него внимание", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
"Потенциал Ильина был виден невооруженным глазом. Но то, что он так выстрелил, – очень приятный сюрприз для всех. Молодой форвард, с русским паспортом. Думаю, он может дорасти до уровня сборной страны. Потенциал у него действительно очень большой. Ильин – амбициозный парень. Это не простое бахвальство. Володя – целеустремленный старательный игрок, хочет работать над собой. При должном отношении к делу достигнет серьезных успехов. "Урал" – это не его предел. Российские гранды? Посмотрим. Не сомневаюсь, что наши топ-клубы обратят на него внимание", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
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