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"Анжи" возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

"Анжи" после того, как прибыл в Санкт-Петербург на матч 22-го тура чемпионата России, в полном составе отправился почтить память жертв теракта в метро.

"Представители клуба во главе с президентом Османом Кадиевым, игроки команды и тренерский штаб возложили цветы к мемориалу у вестибюля станции метро "Технологический институт". Президент клуба Осман Кадиев повязал шарф "Анжи" и возложил венок от клуба и всех дагестанцев, а затем все почтили память жертв минутой молчания", - говорится на официальном сайте клуба.

"Анжи" возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге
Теги: Анжи
Сегодня, 20:20
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