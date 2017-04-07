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21:02
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (15)
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (15)
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Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом
Бывший футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от ближайшего матча "Спартака" в чемпионате России с "Уфой".
"Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. "Зениту" нужно дома победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать "запах крови" и испугать конкурента. У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С "Анжи" зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со "Спартаком". Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата", - цитирует Стрепетова "Спорт день за днем".
"Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. "Зениту" нужно дома победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать "запах крови" и испугать конкурента. У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С "Анжи" зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со "Спартаком". Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата", - цитирует Стрепетова "Спорт день за днем".
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