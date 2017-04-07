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Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом

Бывший футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от ближайшего матча "Спартака" в чемпионате России с "Уфой".

"Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. "Зениту" нужно дома победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать "запах крови" и испугать конкурента. У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С "Анжи" зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со "Спартаком". Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата", - цитирует Стрепетова "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Анжи Спартак Уфа
Сегодня, 21:02
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15
(2)
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:50) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
поэтому ничейка...

хотелось бы чтобы анжи выиграл, но и ничья тоже сойдёт


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Многим здесь в футбольном понимании, до Стрепетова, как до Луны...показывают себя гражданами с пониженной социальной ответственностью ...но и они у нас самые лучшие.... smile
Регистрация: 15.12.2013
№13 Написал: скальп (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (5)

если матч будет честным Анжи снова накидает зениту полную авоську,но боюсь конопатая карикатура из газпрома может вмешаться...
Регистрация: 24.12.2016
№12 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
Цитата: Meatloaf
Что за дурачок еще опять?

а там разве другие имеются...?

Что ни пидерец , то на половину алкаш, а на вторую половину - пиздане. Спартак , лидирует с первых туров, а они бомжары, вместо того, чтобы самим нормально играть, всё ждут, когда Спартак , кому - нибудь проиграет. Просто - сумасшедшие . Спартаку, нужно не обращать внимание на это пидерское недоразумение, обыгрывать Уфу, как это сделал в прошедшем туре Локо, где Уфа, не создала ни одного момента у ворот проводниц.. А бомжей, мы в первом круге обыграли по всем показателям : по ударам, владением мячом, по голевым моментам и только судья - ган.дон спас болотных. ...
Регистрация: 10.01.2014
№11 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ты кто, пугало? А, бывший футболист Зенита...Тогда ладно. Понять и простить.

Цитата: 22911
Свиньи никогда не будут чемпионами!

Свиньи точно не будут. Так что приведи своего Дзюбу в чувство.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стрепетов в Питере действительно один из немногих, кто любит и знает футбол, пацанов всю жизнь тренировал и команды... он видит так... его прогноз мало вероятен, спам научился вырывать очки, повзрослел...Уфа пока не доросла до подвига, поэтому ничейка...
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: скальп (Сегодня, 21:28) #
  • +1
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еще один питерский король пердива задудел
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
вот ты мне скажи, он как то оскорблял твой клуб, игроков, тренера??
И, что делаешь ты?! Быдлятина!

Ты кого к совести призываешь, свиней???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Meatloaf
Что за дурачок еще опять?

Свиньи никогда не будут чемпионами!

Цитата: Meatloaf
Что за дурачок еще опять?

Запятые поставь умник!
Регистрация: 16.11.2014
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Meatloaf
Что за дурачок еще опять?

а там разве другие имеются...?
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MuDko The Best
Еще один представитель безкультурной и бестолковой столицы,что с них взять маразматики

вот ты мне скажи, он как то оскорблял твой клуб, игроков, тренера??
И, что делаешь ты?! Быдлятина!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Meatloaf (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что за дурачок еще опять?
Регистрация: 3.07.2016
№3 Написал: MuDko The Best (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (5)

Еще один представитель безкультурной и бестолковой столицы,что с них взять маразматики
Регистрация: 27.03.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
впереди треть чемпа, какое чемпионство?


Мы вас понимаем! satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (6)
online

пошёл нах дурак, впереди треть чемпа, какое чемпионство?
Регистрация: 7.12.2016
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