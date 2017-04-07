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Алексей Еременко: Роман надеется вернуться в футбол, это даже не обсуждается

Алексей Еременко-старший рассказал, как дела у его сына – полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года.

"Как сейчас дела у Романа? Всё нормально. Вначале был очень тяжёлый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти всё время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть "бригада", которая от папы не отходит ни на шаг. Сохраняет ли он надежду вернуться в большой футбол? Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Роман не такой человек, который всё бросит", - цитирует Еременко "Спорт-Экспресс".
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 21:44
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Семья это святое. Будь с ней. Это твоё ......и навсегда.


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Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
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