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Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Алексей Еременко: Роман надеется вернуться в футбол, это даже не обсуждается
Алексей Еременко-старший рассказал, как дела у его сына – полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года.
"Как сейчас дела у Романа? Всё нормально. Вначале был очень тяжёлый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти всё время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть "бригада", которая от папы не отходит ни на шаг. Сохраняет ли он надежду вернуться в большой футбол? Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Роман не такой человек, который всё бросит", - цитирует Еременко "Спорт-Экспресс".
"Как сейчас дела у Романа? Всё нормально. Вначале был очень тяжёлый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти всё время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть "бригада", которая от папы не отходит ни на шаг. Сохраняет ли он надежду вернуться в большой футбол? Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Роман не такой человек, который всё бросит", - цитирует Еременко "Спорт-Экспресс".
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