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Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта

Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура Премьер-лиги "Зенит" - "Анжи", поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метро.

Помимо этого сине-бело-голубые выпустили специальные толстовки ограниченной партией с надписью "#Нас не сломить". Вырученные от их реализации средства будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 22:24
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Вы большие клубы!
Регистрация: 15.12.2013
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