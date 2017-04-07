Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта

Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура Премьер-лиги "Зенит" - "Анжи", поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метро.Помимо этого сине-бело-голубые выпустили специальные толстовки ограниченной партией с надписью "#Нас не сломить". Вырученные от их реализации средства будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта