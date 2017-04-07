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Источник: газон на "Крестовском" не будут менять

Газон на стадионе на Крестовском острове менять не будут, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также отмечается, что информация в СМИ о якобы загубленном газоне не соответствует действительности.

Ранее сообщалось о том, что поле пришло в негодность из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом.

Сообщается, что ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии.
Теги: Крестовский
Сегодня, 22:33
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№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Он вам не Газон
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 23:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Газон менять не будут-зальют каток, Кокорину и Дзюбе дадут коньки......
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 23:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Так на нем вроде бы уже играли... Или это шутка была?


Цитата: Лидер
А если и будут - то только на водку! Тфу, бомжи

А вот и самые проверенные и верные друзья Зенита начинают собираться,чтобы как всегда безвозмездно помочь!
Преданность и дружба - вот что всегда отличало наших болельщиков!!!
И ЭТО светит и греет как солнышко в нашем пасмурном и не совместимом для здоровья и самой жизни климате!
Да здравствует жизнь в Санкт-Петербурге!
Да здравствует Спартак , бесшабашный и бестолковый братишка !
Живите пока!!!


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Спартак безальтернативный Бог Футбола !!!
Регистрация: 3.06.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:16) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Так на нем вроде бы уже играли... Или это шутка была?

Само название " стадион крестовский" шутка уж как десять лет joy


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 22:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А если и будут - то только на водку! Тфу, бомжи


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 22:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так на нем вроде бы уже играли... Или это шутка была?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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