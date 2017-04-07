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Источник: газон на "Крестовском" не будут менять
Газон на стадионе на Крестовском острове менять не будут, сообщает "Спорт-Экспресс".
Также отмечается, что информация в СМИ о якобы загубленном газоне не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что поле пришло в негодность из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом.
Сообщается, что ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии.
Также отмечается, что информация в СМИ о якобы загубленном газоне не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что поле пришло в негодность из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом.
Сообщается, что ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии.
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