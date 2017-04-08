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Рашид Рахимов: даже после победы 3:1 есть определенные моменты недовольства

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов высказался относительно матча с тульским "Арсеналом" (3:1) в рамках 22-го тура РФПЛ.

"Даже после победы со счётом 3:1 есть определённые моменты недовольства тем, как распоряжались своими ситуациями при переходе из обороны в атаку, контршансами. Очень много эпизодов не могли доводить до завершения, теряли мячи, принимали неправильные решения. Не знаю, с чем это связано.

Нужно уменьшать количество брака в передачах. Сами себе привезли напряжённую концовку, вместо того чтобы сделать счёт 3:0. Но, надо отдать должное команде, мы грамотно сыграли в обороне и всё-таки забили третий гол. Наша победа закономерна", - передает слова Рахимова "Чемпионат" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
Теги: Рахимов Терек
Сегодня, 19:33
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