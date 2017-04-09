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Павел Яковлев: стимулировали ли нас «Спартак» или ЦСКА? Нет. Ждем, надеемся

Форвард «Анжи» Павел Яковлев заявил, что соперники «Зенита» в борьбе за чемпионство не стимулировали футболистов махачкалинской команды перед матчем с «Зенитом».

«Забить «Зениту» всегда дорогого стоит. Но особой принципиальности не было, каждый матч принципиален.

Стимулировали ли нас «Спартак» или ЦСКА? Нет. Ждем, надеемся.

На самом деле нам самим нужно набирать очки, мы себя не обезопасили еще».

rsport.ru
Теги: Яковлев Зенит Анжи
Сегодня, 09:34
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