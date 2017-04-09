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Сергей Семак: у "Спартака" одна из сильнейших, если не сильнейшая атака в стране

Главный тренер «Уфа» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы смотрели матчи «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет лига. У нас сейчас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют красно-белых, тоже есть свои задачи.

«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем первенстве. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений соперника, - сказал Семак в интервью "Уфа-ТВ"
Теги: Семак Уфа Спартак
Сегодня, 10:13
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(2)
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Цитата: сектант
оборону выстроить

Надо Тигиева и Джикию выпускать с первых минут,хуже не будет.

согласен,хочу пару Кутепов и Джикия...но это в идеале..Илья что то не радует после перерыва,но к счастью сейчас такая ситуация в Спартаке что пох на лимит и можем в идеале даже центр заща иностранца прикупить аля Иванович что молодеж нашу воспитывал.Не Боккети не Таски не потянут на эту роль.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 10:52) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Улыбчивый" знает что говорит.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Верно все,поэтому и лидируем,ещеб оборону выстроить...удачи Семаку,но не сегодня)))
Регистрация: 3.11.2016
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