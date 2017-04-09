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В матче с "Уфой" "Спартак" впервые в сезоне пробил пенальти

Лидер чемпионата России "Спартак" впервые получил право пробить 11-метровый: на 55-й минуте после удара Романа Зобнина мяч попал в руку защитнику уфимцев Алексею Никитину, на что среагировал арбитр Сергей Лапочкин. Квинси Промес ударом в нижний угол реализовал пенальти в ворота Александра Беленова. Напомним, что лидеры сезона по этому показателю "Локомотив" и "Зенит" пробили по 7 пенальти.

Вскоре Лапочкин назначил ответный 11-метровый, но с ударом Фатая справился Артём Ребров.
Теги: Спартак Уфа
Сегодня, 15:34
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№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
cудья клоун пенальти дал,а потом испугался и всё "исправил"


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
В МАТЧЕ С "УФОЙ" "СПАРТАК" ВПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ ПРОБИЛ ПЕНАЛЬТИ------ как сказал телекомментатор матча---это историческое событие,которое долго будет жить в сердцах спартаковских болельщиков.......Ребров отразил пенальти--занесут в летопись Спартака......как то противно было слушать спартаковского комментатора stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
А ещё один пенальти в ворота Уфы не назначили! rage И в ворота Спартака назначили (вместо предупреждения за симуляцию!). А сколько предупреждений не выписали за явные срывы атак со стороны Уфы? Как же это всё уже достало...
Регистрация: 2.08.2013
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