В матче с "Уфой" "Спартак" впервые в сезоне пробил пенальти

Лидер чемпионата России "Спартак" впервые получил право пробить 11-метровый: на 55-й минуте после удара Романа Зобнина мяч попал в руку защитнику уфимцев Алексею Никитину, на что среагировал арбитр Сергей Лапочкин. Квинси Промес ударом в нижний угол реализовал пенальти в ворота Александра Беленова. Напомним, что лидеры сезона по этому показателю "Локомотив" и "Зенит" пробили по 7 пенальти.Вскоре Лапочкин назначил ответный 11-метровый, но с ударом Фатая справился Артём Ребров.