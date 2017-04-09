Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Агент Шатова: слова об Олеге - агония Луческу

Представитель хавбека "Зенита" Олега Шатова Кахор Муминов выступил в защиту футболиста. Напомним, что Мирча Луческу не выпустил полузащитника на поле в матче с "Анжи" (1:1), и после матча игрок заявил: "Главному тренеру и без нас хорошо". После этого румынский специалист критически отозвался о футболисте и о его травмах.

– Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, – заявил Муминов в интервью "СЭ". – Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.

Все эти высказывания – ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относиться серьезно? Посмотрите, как играет "Зенит" в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля "Анжи" переигрывает в гостях "Зенит". Просто вдумайтесь.

О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.

Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с "Анжи". Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, "Зенит" даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.

Смотрите, за эти полгода никто в "Зените" не стал лучше. Даже Жулиано, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже – а всего лишь прошел предсезонку с Мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет из-за одного человека покидать город, который полюбил, и команду, ставшую для него родной.
Теги: Шатов Зенит Луческу
Сегодня, 15:49
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: Death Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что действительно надоело так это нытье цыгана, и главное у него виноваты все кроме него. Есть мудрость "Выигрывает вся команда, проигрывает тренер" но не многие из тренеров могут это сказать, а Луческу только и ноет, нужно убрать его в конце сезона в любом случае.
Регистрация: 23.01.2009
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAXim22
Вопрос о чемпионстве решится только в очных встречах между нами с бомжами и конями.

для нас это уже проблема можно сказать что кони смогут что то сделать мы же нет с такой игрой и тренеришком который шлак ставит в основу а по шатову могу сказать одно синдром Денисова у того с деньгаими напряг у этого непонятно что
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: Lacan (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Да уж, Луческу обосрался в Зените и пустил свиней к корыту! smile
Регистрация: 27.09.2011
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олег давай в Спартак, Каррера тебе место найдет думаю
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
Если даже не обыграете-уберут.На крайняк в конце сезона.Миллер с Дюковым не станут терпеть странные ротации в каждой игре.Маразм у Луческу дошел до критического уровня.

А кто И,О. будет? Тимощук? Радимов?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос о чемпионстве решится только в очных встречах между нами с бомжами и конями.
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да,согласен...Чемпионство наше накрылось медным тазом...блогодаря румыну.А игра стала блёклой и не выразительной...


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№4 Написал: metric Питер (Сегодня, 15:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Если обыграем зенит, уберут луческу, как мне кажется


Если даже не обыграете-уберут.На крайняк в конце сезона.Миллер с Дюковым не станут терпеть странные ротации в каждой игре.Маразм у Луческу дошел до критического уровня.
Регистрация: 26.03.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:54) #
  • -4
  •  (14)
online

это агония не только "вожака", но и всей голубоватой стаи.. Гена правда её лазурной назвал smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:53) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
это да..румына в топку,очевидно,он ничего сделать не сможет уже!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:52) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если обыграем зенит, уберут луческу, как мне кажется


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.