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Агент Шатова: слова об Олеге - агония Луческу
Представитель хавбека "Зенита" Олега Шатова Кахор Муминов выступил в защиту футболиста. Напомним, что Мирча Луческу не выпустил полузащитника на поле в матче с "Анжи" (1:1), и после матча игрок заявил: "Главному тренеру и без нас хорошо". После этого румынский специалист критически отозвался о футболисте и о его травмах.
– Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, – заявил Муминов в интервью "СЭ". – Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.
Все эти высказывания – ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относиться серьезно? Посмотрите, как играет "Зенит" в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля "Анжи" переигрывает в гостях "Зенит". Просто вдумайтесь.
О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.
Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с "Анжи". Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, "Зенит" даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.
Смотрите, за эти полгода никто в "Зените" не стал лучше. Даже Жулиано, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже – а всего лишь прошел предсезонку с Мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет из-за одного человека покидать город, который полюбил, и команду, ставшую для него родной.
– Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, – заявил Муминов в интервью "СЭ". – Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.
Все эти высказывания – ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относиться серьезно? Посмотрите, как играет "Зенит" в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля "Анжи" переигрывает в гостях "Зенит". Просто вдумайтесь.
О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.
Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с "Анжи". Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, "Зенит" даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.
Смотрите, за эти полгода никто в "Зените" не стал лучше. Даже Жулиано, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже – а всего лишь прошел предсезонку с Мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет из-за одного человека покидать город, который полюбил, и команду, ставшую для него родной.
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