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Игорь Шалимов: на мой взгляд, результат матча с ЦСКА закономерен

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался об игре премьер-лиги против ЦСКА (1:1).

"В первом тайме не справлялись в плане обороны, теряли игроков, ЦСКА создал много моментов. Во втором тайме мы выравняли игру, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но если сложить два тайма в месте, результат закономерен. На мой взгляд, всё закономерно.

Против ЦСКА тяжело играть в том плане, что их крайние защитники очень активно подключаются в штрафную, за спину линии обороны. Немного не справлялись с этим, но во втором тайме поправили.

Была ли эмоциональная речь в перерыве? В перерыве у нас эмоциональных речей почти не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".

Чемпионат
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 18:45
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№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Непруха какая-то...

шутишь?
Вас 60 минут драли во все места без единого шанса,
Щалимов зацепил ничью и на этом спасибо,
Гениталичу привет - лижи дальше чучело))))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
Непруха какая-то...

с другой стороны 3 очка от локо увезли..

но вообще да, одни ничьи
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Непруха какая-то...
Регистрация: 21.11.2016
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