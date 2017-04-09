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Игорь Шалимов: на мой взгляд, результат матча с ЦСКА закономерен
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался об игре премьер-лиги против ЦСКА (1:1).
"В первом тайме не справлялись в плане обороны, теряли игроков, ЦСКА создал много моментов. Во втором тайме мы выравняли игру, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но если сложить два тайма в месте, результат закономерен. На мой взгляд, всё закономерно.
Против ЦСКА тяжело играть в том плане, что их крайние защитники очень активно подключаются в штрафную, за спину линии обороны. Немного не справлялись с этим, но во втором тайме поправили.
Была ли эмоциональная речь в перерыве? В перерыве у нас эмоциональных речей почти не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Чемпионат
"В первом тайме не справлялись в плане обороны, теряли игроков, ЦСКА создал много моментов. Во втором тайме мы выравняли игру, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но если сложить два тайма в месте, результат закономерен. На мой взгляд, всё закономерно.
Против ЦСКА тяжело играть в том плане, что их крайние защитники очень активно подключаются в штрафную, за спину линии обороны. Немного не справлялись с этим, но во втором тайме поправили.
Была ли эмоциональная речь в перерыве? В перерыве у нас эмоциональных речей почти не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Чемпионат
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