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Фоторепортаж с матча "Краснодар" - ЦСКА

В центральной встрече 22 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" и ЦСКА сыграли результативную ничью - 1:1. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с данной встречи

































Теги: Краснодар ЦСКА Фото
Сегодня, 03:28
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