Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: за 14 лет испанский язык стал для меня вторым родным

Бывший главный тренер "Спартака", а ныне телеведущий Валерий Карпин рассказал об изучении испанского языка.

"За 14 лет испанский язык стал для меня вторым родным. Приходилось ли испытывать трудности с пониманием? В 1994 году мне привезли контракт с "Реал Сосьедад" на испанском языке (улыбается). Со мной в сборной находился Игорь Корнеев, который к тому периоду уже два года выступал в Испании, и я попросил его помочь мне с переводом прямо на базе в Новогорске.

Все необходимые детали контракта я понял, но не принял условия в самом начале, настаивая на своих корректировках всё через того же партнёра по команде. В начале приходилось нелегко, так как вся документация была, естественно, на испанском языке, и каждый раз мне приходилось обращаться к русскоговорящим в Сан-Себастьяне для помощи в переводе.

Спустя год после приезда я мог читать и говорить по-испански, в результате чего моя поездка затянулась на долгие годы, а испанский стал родным", - цитирует Карпина Lingviny.
Теги: Карпин
Сегодня, 11:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.