Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Максим Бузникин: с приходом Гончаренко, ЦСКА достаточно хорошо начал играть в обороне

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин поделился мнением об игре против ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

"Игра с ЦСКА была достаточно живая и боевая, с обилием силовой борьбы. У двух команд были голевые момент, поэтому игра могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Поэтому ничья со счётом 1:1 является более закономерным результатом. Первые минуты матча нам не совсем удались. Потом уже футболисты проснулись и начали больше контролировать мяч. Хотя у ЦСКА было несколько опасных атак, в которых мы могли пропустить. С приходом Гончаренко, ЦСКА достаточно хорошо начал играть в обороне. Игроки грамотно расставляются и действуют очень плотно. Практически не бывает зон в которые можно вбегать, поэтому такую оборону вскрыть достаточно тяжело", - приводит слова Бузникина "Спорт FM".
Теги: Бузникин Краснодар ЦСКА
Сегодня, 16:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.