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Максим Бузникин: с приходом Гончаренко, ЦСКА достаточно хорошо начал играть в обороне
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин поделился мнением об игре против ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.
"Игра с ЦСКА была достаточно живая и боевая, с обилием силовой борьбы. У двух команд были голевые момент, поэтому игра могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Поэтому ничья со счётом 1:1 является более закономерным результатом. Первые минуты матча нам не совсем удались. Потом уже футболисты проснулись и начали больше контролировать мяч. Хотя у ЦСКА было несколько опасных атак, в которых мы могли пропустить. С приходом Гончаренко, ЦСКА достаточно хорошо начал играть в обороне. Игроки грамотно расставляются и действуют очень плотно. Практически не бывает зон в которые можно вбегать, поэтому такую оборону вскрыть достаточно тяжело", - приводит слова Бузникина "Спорт FM".
"Игра с ЦСКА была достаточно живая и боевая, с обилием силовой борьбы. У двух команд были голевые момент, поэтому игра могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Поэтому ничья со счётом 1:1 является более закономерным результатом. Первые минуты матча нам не совсем удались. Потом уже футболисты проснулись и начали больше контролировать мяч. Хотя у ЦСКА было несколько опасных атак, в которых мы могли пропустить. С приходом Гончаренко, ЦСКА достаточно хорошо начал играть в обороне. Игроки грамотно расставляются и действуют очень плотно. Практически не бывает зон в которые можно вбегать, поэтому такую оборону вскрыть достаточно тяжело", - приводит слова Бузникина "Спорт FM".
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