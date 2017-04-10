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Гаджи Гаджиев: если Пискарев говорит о том, что "Анжи" продал матчи, возможно, так и было

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев прокомментировал заявление Александра Пискарева о проданных матчах махачкалинской команды.

"Если он так говорит, у него есть информация. Возможно, так и было. Ничего не могу сказать, потому что у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мы выиграли у Читы 3:1, и на следующий день я вышел на тренировку резерва, где почувствовал себя плохо.

Доктор вызвал скорую и, меня тут же госпитализировали. Я пролежал под капельницей пять часов, и в итоге отсутствовал в команде месяца три. В газетах написали, что у меня якобы инфаркт. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем 14 лет назад", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаджиев Анжи
Сегодня, 18:14
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