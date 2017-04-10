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В Москве проходит совещание Виталия Мутко с судьями премьер-лиги

В эти минуты в Москве проходит совещание главы РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, сообщает "Спорт-Экспресс".

На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

Перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. На собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".
Теги: Мутко
Сегодня, 18:28
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15
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№15 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Откаты собирает. smile


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№14 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пушкин,

с каких пор ваш мутко стал Федуном?)) косишь чтоли под слепого котятка, либо реально ума столько…
Регистрация: 17.07.2014
№13 Написал: aulex Milano (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Интер»
пушкин,
а где сидит главбух газпрЁма?


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ivasi
Щя мясо завопит про заговор

пока кроме тебя никто про это никто не отписался,килька несчастная)
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:15) #
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online

Цитата: utekay
какие то непонятливые стали.

Ну. Допускают что бы какой сраный Амкар победил Зенит. Через тур стали давать пенальти на Дзюбе. И наконец в последних двух турах совсем охyели красные раздают налево и направо.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara
Сейчас он им внятно и доходчиво объяснит как нужно судить Зенит в оставшихся турах.

какие то непонятливые стали...или зажравшиеся через чур. Походу отписдить их надо в той кафешке...совсем нюх потеряли


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На встречу приглашены

Там где-нибудь, в сторонке, восседает главный бухгалтер судейского корпуса Федун, который в конце встречи, внесёт некоторые коррективы в дальнейшую работу арбитров, на взаимовыгодных условиях.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
В Москве?! плаческу в шоке

кругом одна Москва, кругом один Спартак, кругом одни бывшие Спартачи.. joy
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Полного мудка...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Что то новенькое....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:03) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча.

Это стиль управления Мудка.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:59) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Щя мясо завопит про заговор
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:56) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В Москве?! плаческу в шоке


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (7)

Чемпионат имени Мутко подходит к заключительной фазе.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:38) #
  • +9
  •  (11)
online

Сейчас он им внятно и доходчиво объяснит как нужно судить Зенит в оставшихся турах.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
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