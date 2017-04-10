Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:29
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
16:37
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
12:58
Константин Лепехин: очевидно, что что-то не в порядке в отношениях между Луческу и игроками (9)
Константин Лепехин: очевидно, что что-то не в порядке в отношениях между Луческу и игроками (9)
В Москве проходит совещание Виталия Мутко с судьями премьер-лиги
В эти минуты в Москве проходит совещание главы РФС Виталия Мутко с судьями премьер-лиги, сообщает "Спорт-Экспресс".
На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.
Перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. На собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".
На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.
Перед началом совещания судьи собрались вместе в соседнем кафе. По словам самих арбитров, они не в курсе, по какому поводу назначена встреча. На собрание не смогли приехать два рефери: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.