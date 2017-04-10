Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон

Сегодня заместитель председателя Правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко провел рабочую встречу с арбитрами РФПЛ в Доме футбола на Таганке.

На встрече также присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин, руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев.

Виталий Мутко обсудил с арбитрами актуальные темы, озвучил свои пожелания к ним, а также выслушал их мнение, в частности, о недавних изменениях в системе оплаты труда судей.

"Мы хотим видеть судейский корпус профессиональным сообществом людей. Судьи такой же субъект футбола, как игроки. Мы должны делать все для того, чтобы футбол был видом спорта №1 в России.

Нужно сконцентрироваться и закончить сезон без серьезных ошибок. Понимаю, с каким давлением вы сталкиваетесь, но нужно соответствовать высокому статусу предстоящих игр", - цитирует Мутко официальный сайт РФС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:45
Напечатать
15
(2)
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Намек поняли. Хотят спартак вытащить по пенальтям. Ну кули ныли, ныли, что им не ставят. Вот пожалуйста первый с Уфой пошел...

Цитата: Rasmus
Угадайте, откуда родом Мутко и в каком клубе он был гендиректором?

Угадай откуда родом Федун?
Не из города Бандеры?
Регистрация: 5.04.2017
№14 Написал: Rasmus (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)

Угадайте, откуда родом Мутко и в каком клубе он был гендиректором?
Регистрация: 21.03.2017
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (2)

Короче - пенальти больше не будет

Да и один, честно сказать, для нас цифра просто огромная.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Я абсолютно не буду против, если Федун возьмет под свой тотальный контроль лет на 15 РФС и его финансы.

Понятно. Главное в футболе это надёжные тылы, а для спартака, условие существования.
Регистрация: 14.11.2012
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: пушкин
Ну, Арнольдыч

Я абсолютно не буду против, если Федун возьмет под свой тотальный контроль лет на 15 РФС и его финансы.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Деньги считать так то пальцы не нужны, сейчас машинки считают быстро.

Ну, Арнольдыч то в этом деле больше поднаторел, судя по положению. Не исключаю, что отмазал его перед Альфобанком не просто так, а именно за тёпленькое место в финчасти РФС. Де юре, вроде как Гинер, а дефакто, главный свинопас. А в подтверждение, посмотри на спартак, с чевой-то вдруг он лидером стал, играть научился....? Ан нет, потому что, это предпологают все финансовые документы РФС. Понял, неуч, жизь знать надо. confused
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: пушкин
Федун подсидел.
А Гинер на больничном. с пальцем.


Хрен ты угадал. Глава финансового комитета РФС, о как. А ты Федун Федун. Деньги считать так то пальцы не нужны, сейчас машинки считают быстро.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Гинер раньше ошивался в РФС. Куда пропал он?

Федун подсидел.
А Гинер на больничном. с пальцем.
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (1)

Гинер раньше ошивался в РФС. Куда пропал он?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: vlees.. (Сегодня, 21:18) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Призвал арбитров вытянуть голубое шапито в зону лч.
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)

Про Мутео уже сколько времени пишут один негатив и всех кто про это пишет минусуют! Он сам это делает или кого то нанял! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (11)

пушкин,
мадам.... вы уже восстановились....? а где епарЁк твой щегол...?

пушкин,
ой ты.. кошелочка... больше минусов ставь...)) либератора не забудь...
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:57) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
МУТКО ПРИЗВАЛ АРБИТРОВ

Да это всё понятно.
Поведуйте нам, как там серый кардинал СК Л.Федун разбор провёл,- кого выделил, кого пожурил, на что просил обратить внимание, остался ли доволен работой судей, оправдали ли его ожидания вложенные в них средства??
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
- Нет, не будем соответствовать, не хотим - и не будем, - капризно отказались судьи.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (1)

А себя ни к чему призвать не хочет этот персонаж?
Регистрация: 8.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.