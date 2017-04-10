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Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон
Сегодня заместитель председателя Правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко провел рабочую встречу с арбитрами РФПЛ в Доме футбола на Таганке.
На встрече также присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин, руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев.
Виталий Мутко обсудил с арбитрами актуальные темы, озвучил свои пожелания к ним, а также выслушал их мнение, в частности, о недавних изменениях в системе оплаты труда судей.
"Мы хотим видеть судейский корпус профессиональным сообществом людей. Судьи такой же субъект футбола, как игроки. Мы должны делать все для того, чтобы футбол был видом спорта №1 в России.
Нужно сконцентрироваться и закончить сезон без серьезных ошибок. Понимаю, с каким давлением вы сталкиваетесь, но нужно соответствовать высокому статусу предстоящих игр", - цитирует Мутко официальный сайт РФС.
На встрече также присутствовали президент РФПЛ Сергей Прядкин, руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев.
Виталий Мутко обсудил с арбитрами актуальные темы, озвучил свои пожелания к ним, а также выслушал их мнение, в частности, о недавних изменениях в системе оплаты труда судей.
"Мы хотим видеть судейский корпус профессиональным сообществом людей. Судьи такой же субъект футбола, как игроки. Мы должны делать все для того, чтобы футбол был видом спорта №1 в России.
Нужно сконцентрироваться и закончить сезон без серьезных ошибок. Понимаю, с каким давлением вы сталкиваетесь, но нужно соответствовать высокому статусу предстоящих игр", - цитирует Мутко официальный сайт РФС.
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