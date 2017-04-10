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Жонатас - болельщикам "Рубина": на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас
Нападающий "Рубина" Жонатас поделился мнением об игре 22-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2).
"Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча. Как и в матче с "Уралом", я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счет, затем выйти вперед. Кроме этого у нас было еще много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах. Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперед, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию", - цитирует Жонатаса официальный сайт "Рубина".
"Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча. Как и в матче с "Уралом", я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счет, затем выйти вперед. Кроме этого у нас было еще много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах. Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперед, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию", - цитирует Жонатаса официальный сайт "Рубина".
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