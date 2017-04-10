Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
20:32
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
19:29
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
16:37
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Понтус Верблум: мы будем бороться до конца и не опустим руки
Полузащитник ЦСКА Понтус Верблум прокомментировал свой гол в матче с "Краснодаром" (1:1).
— Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счёте. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.
— "Краснодар" практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?
— Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.
— В раздевалке ты в шутку сравнил свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда! Действительно получилось похоже на него?
— Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.
— Восемь очков от первого места, но на стороне команды — громадный опыт. Ещё поборемся?
— Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждёт "Ростов", мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.
ПФК ЦСКА
— Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счёте. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.
— "Краснодар" практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?
— Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.
— В раздевалке ты в шутку сравнил свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда! Действительно получилось похоже на него?
— Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.
— Восемь очков от первого места, но на стороне команды — громадный опыт. Ещё поборемся?
— Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждёт "Ростов", мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.