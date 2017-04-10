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Виталий Мутко: РФС в ближайшее время вернётся к вопросу поиска спортивного директора

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что РФС поменяет структуру управления, а в ближайшее время вернется к вопросу поиска спортивного директора.

"Мы приняли стратегию развития российского футбола до 2030 года, сейчас её завершим, отправим в министерство на утверждение. После нее задачи у нас серьезные, мы будем менять структуру и в ближайшее время вернемся к вопросу поиска спортивного директора", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 22:15
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