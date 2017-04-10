Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

На фильм о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 выделят 1,8 миллиона рублей

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области" намерено направить 1,8 млн рублей на создание видеофильма о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 и о послах города-организатора.

Итоги должны быть подведены 28 апреля 2017 года. Срок изготовления фильма – 9 июня. Создатели должны будут отразить в ролике историю Нижнего Новгорода, его особенности, показать достопримечательности, основные объекты к мундиалю, сделать акцент на имиджевой составляющей и дать информацию о послах ЧМ в Нижнем Новгороде. Напомним, ими являются футболисты Дмитрий Черышев и Дмитрий Булыкин, музыкальная группа "Уматурман", гимнастка Дарья Шкурихина и телекомментатор Павел Занозин. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,8 млн рублей.

niann.ru
Сегодня, 22:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.