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Алексей Еськов: на встрече с Мутко выработали принцип: нужно провести концовку чемпионата на хорошем уровне

Футбольный арбитр Алексей Еськов рассказал, как прошла встреча с президентом РФС Виталием Мутко, и оценил новую систему оплаты труда судей.

"Встреча с Мутко прошла в конструктивном ключе. Хорошо пообщались, обсудили насущные вопросы. Выработали принцип: нужно постараться провести концовку чемпионата на хорошем уровне. Это основная идея, которая звучала на встрече. Что касается новой системы оплаты труда, то еще не так много времени прошло. Нужно выждать какой-то большой промежуток, чтобы оценивать. А так есть позитивная динамика, важно что проводятся реформы ради развития", - цитирует Еськова "Матч ТВ".
Теги: Еськов Мутко
Вчера, 23:08
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