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Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 23-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Гарантированная возможность приобрести билеты на матч "Спартак" — "Зенит" была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с "Зенитом" владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также "Зенитом" для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч "Спартак" — "Зенит" проданы", - цитирует Атаманенко "Чемпионат.сом".
Теги: Атаманенко Спартак Зенит
Вчера, 23:23
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№4 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Magmus
а я не мог поехать, работа мать её....
даже на работе не факт что получится посмотреть.... печально....

не шибко много и пропустишь. Такой матч очень интересен, когда есть интрига, а когда Спартак уже на пол головы одел золотые медали, а зеня потерял шансы, думаю игра будет не такой уж и зрелищной.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№3 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а я не мог поехать, работа мать её....
даже на работе не факт что получится посмотреть.... печально....


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№2 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:04) #
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  •  (4)

Цитата: Я-Спартач
дык самый популярный клуп приезжает-вся Москва сбежалась посмотреть )))

Ага, и где-то в числе 4221 штук затесалось 15 лимончиков (по-миллеру).


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:25) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
дык самый популярный клуп приезжает-вся Москва сбежалась посмотреть )))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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