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Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 23-го тура РФПЛ с "Зенитом".
"Гарантированная возможность приобрести билеты на матч "Спартак" — "Зенит" была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с "Зенитом" владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также "Зенитом" для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч "Спартак" — "Зенит" проданы", - цитирует Атаманенко "Чемпионат.сом".
"Гарантированная возможность приобрести билеты на матч "Спартак" — "Зенит" была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с "Зенитом" владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также "Зенитом" для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч "Спартак" — "Зенит" проданы", - цитирует Атаманенко "Чемпионат.сом".
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