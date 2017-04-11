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Руслан Агаларов: слова Пискарева? Мы вышли просто играть, договорняка не чувствовал

Бывший полузащитник "Анжи" Руслан Агаларов прокомментировал слова о договорных матчах бывшего тренера махачкалинской команды Александра Пискарева, работавшего в штабе Гаджи Гаджиева в сезоне-2003, когда дагестанский клуб выступал в первом дивизионе.

"Смешно становится от таких заявлений и в то же время грустно. Что за ерунда?! Такое впечатление, что человек что-то придумал, а потом начинает в это верить. Внутри команды подобных разговоров не велось. Мы вышли просто играть, договорняка не чувствовал. Помню, что Гаджи Муслимович долгое время пролежал в больнице. Был сам на себя не похож", - цитирует Агаларова "Чемпионат.сом".
Теги: Гаджиев Анжи
Сегодня, 00:02
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