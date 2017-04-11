Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Григорий Иванов: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Оренбургом" (2:0) в 22-м туре РФПЛ посоветовал тренерскому штабу сборной России обратить внимание на полузащитника уральской команды Владимира Ильина, отличившегося голом в четвёртой игре подряд.

"Это был тяжёлый матч! В четверг у нас была игра, сегодня опять! Но самое главное, что мы выиграли. Это был матч на результат, и мы его добились. Я очень благодарен за это ребятам.

Владимир Ильин большой молодец, что забивает. Вон, пусть смотрят тренера сборной, что есть футболист, который может забивать в каждой игре. Надо брать его в сборную и смотреть, как он там себя покажет", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
Теги: Иванов Ильин Урал Оренбург Сборная России
Сегодня, 00:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.