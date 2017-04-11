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"Урал" организует со своими болельщиками неформальную встречу

"Урал" пригласил своих болельщиков на неформальную встречу в связи с выходом команды в финал Кубка России.

"Уважаемые болельщики! В связи с историческим событием, выходом "Урала" в финал Кубка России, приглашаем вас отметить этот успех в компании руководства нашего клуба. В программе вечера — общение с главным тренером команды Александром Тархановым и президентом клуба Григорием Ивановым, фотосессия, дегустация пива, сваренного для болельщиков "Урала" в честь победы в полуфинале, и общение с единомышленниками! Встреча состоится в эту пятницу, 14 апреля, в заведении "Огонь. Бургер. Бар.", - говорится на официальном сайте "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 16:20
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