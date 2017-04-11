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Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле

Известный советский футболист и тренер Михаил Гершкович поделился мнением о последних неудачах "Зенита".

"У "Зенита" явно есть проблемы — как функциональные, так и игровые. Луческу явно прогадал с методами работы на сборах. Нынешняя команда и та, которая была до зимней паузы, — это два абсолютно разных коллектива с точки зрения качества футбола. Также очевидны проблемы и внутри команды — игроки явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле", - цитируют Гершковича "Известия".
Теги: Гершкович Луческу Зенит
Сегодня, 16:27
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№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
никогда этого непонимал,игрокам платят огромнейшие бабки,при этом клуб борется за трофей,чемпионство!А они выкладываться нихотят....бля или я дурак или лыжы не едут.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:56) #
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Дело в том, что Луческу никогда не работал в условиях лимита. Он набирал кучу молодых бразильцев, пристраивал их по очереди к старожилам и часть выкидывал с частью продолжал играть, но если не звездили, он и их менял. при слабой конкуренции со стороны других команд это прокатывало. Эти привычки перенеслись и на Зенит. Вечно перебирать состав, только молодых бразильцев нет и перебирать нечего, да и лимит не дает.. Попытался бразильцев заменить нашими - да куда им. Все жалуются, что Кокорина ставит, а кем он его заменит в ситуации лимита? Кого и куда поставит Луческу, если заменит Кокорина на Молло? Невнятная игра Зенита - это конечно следствие недоумения тренера, но все его ошибки ложатся на плечи Дьякова и Митрофанова. Их непонимание ситуации поражает. Зачем приглашали? Ты создай нам новую молодую команду из того, что под рукой, но так, чтобы мы чемпионами стали. Это вообще о чем? Не было бы подобных требований сейчас бы рвала когти та молодежь, которая носилась угорелой во время сбора
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 16:31) #
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Все также, только Халка нет.
Регистрация: 26.05.2012
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