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Константин Лепехин: в таких условиях обыграть "Спартак" будет в два раза приятнее

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором питерская команда сыграет со "Спартаком".

"Это игра может быть не определяющая, но очень много решающая. "Спартак" давно не претендовал на чемпионство и, возможно, завоюет золотые медали в этом году. В таких условиях обыграть спартаковцев в два раза приятнее.

Не считаю Мирчу Луческу виноватым во всём, что происходит в "Зените". Безусловно, тренер ответственен за результат, и справедливо с него спрашивать. Но он принимал команду с абсолютно другим составом. Мы не знаем, насколько он мог выбирать игроков перед покупкой. Может быть, его просто поставили перед фактом. В любом случае в зимнее трансферное окно именно он приобретал футболистов. Если "Зенит" обыграет "Спартак", то это будет большим плюсом для игроков и главного тренера.

Что касается Артёма Дзюбы, то от него всегда ждут гола. Он наконечник нашего зенитовского копья, и на него рассчитывают. Но при всех его плюсах, он очень зависимый нападающий. Забьёт он или нет, во многом будет зависеть от партнёров. В Москве его будут встречать по-особенному. Было бы удивительно, если бы воспитанник "Зенита" ушёл в "Спартак" и стал лидером команды. Его бы тоже встречали в Питере по-особенному. Когда Дзюба переходил в "Зенит", то понимал, на что идёт. Болельщикам "Спартака" стоит успокоиться и перестать винить футболиста", - цитирует Лепехина "Чемпионат.сом".
Теги: Лепехин Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 17:03
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