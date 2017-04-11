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На матч ЦСКА - "Спартак" можно будет попасть за 1000 рублей
Стал известен порядок продажи билетов на матч ЦСКА - "Спартак", который состоится 30 апреля, сообщает пресс-служба армейцев.
Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах Арены ЦСКА с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета на центральные трибуны при предъявлении его в кассе. Билеты на трибуны A или S на "Ростов" или "Локомотив" не дают возможности купить билет на центральную трибуну на игру со "Спартаком".
На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со "Спартаком", цены на которые начинаются от 1000 рублей.
Билеты в гостевые сектора 215, 216, 515, 516 будут реализовываться "Спартаком". Стоимость билета — 1000 рублей.
Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах Арены ЦСКА с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета на центральные трибуны при предъявлении его в кассе. Билеты на трибуны A или S на "Ростов" или "Локомотив" не дают возможности купить билет на центральную трибуну на игру со "Спартаком".
На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со "Спартаком", цены на которые начинаются от 1000 рублей.
Билеты в гостевые сектора 215, 216, 515, 516 будут реализовываться "Спартаком". Стоимость билета — 1000 рублей.
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