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На матч ЦСКА - "Спартак" можно будет попасть за 1000 рублей

Стал известен порядок продажи билетов на матч ЦСКА - "Спартак", который состоится 30 апреля, сообщает пресс-служба армейцев.

Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах Арены ЦСКА с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета на центральные трибуны при предъявлении его в кассе. Билеты на трибуны A или S на "Ростов" или "Локомотив" не дают возможности купить билет на центральную трибуну на игру со "Спартаком".

На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со "Спартаком", цены на которые начинаются от 1000 рублей.

Билеты в гостевые сектора 215, 216, 515, 516 будут реализовываться "Спартаком". Стоимость билета — 1000 рублей.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:13
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11
(1)
№11 Написал: Лидер (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
о-то я гляжу он в этом году редкий гость тут.

Так, привыкает, пони laughing


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:35) #
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Цитата: golden Axe
кроме брезгливости

Омерзение и раздражение. Тьфу. Это они так прививают любовь к своей команде..

Цитата: Лидер
) У него обычная вешь - как ушастые обхезаются, а Спартак, как обычно, побеждает - Санчо-с-ранчо ищет в подполе у тетки пятый угол и в сеть не выходит

То-то я гляжу он в этом году редкий гость тут. Тетку заепал наверное. Не то что бы только у нее смятану сожрал, так и соседи тетки небось шарахаются от его частых визитов


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Лидер (Сегодня, 20:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
А куда исчез Санчо?

laughing
Эх, плохо ты его знаешь))) У него обычная вешь - как ушастые обхезаются, а Спартак, как обычно, побеждает - Санчо-с-ранчо ищет в подполе у тетки пятый угол и в сеть не выходит smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Тут кто до сих пор не мог понять почему "команда ...донов", теперь может, должен понять и убедится.

Гинер хочет хоть что то получить за счет Спартака,так как остальные матчи в году там пустые кресла только мелькают в трансляциях,но методы которыми он хочет это делать,кроме брезгливости ничего не вызывают,там все латексные,начиная от тренеров и заканчивая руководством и судить будет такое же изделие
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:23) #
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А куда исчез Санчо? Опять трется у своей тетки?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Лидер (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Захочешь на центральной трибуне глядеть матч с Великим Спартаком, ты должен посетить минимум один матч до матча

Именно так я и понял... Ну-ну...

Цитата: maradona72
Тут и другое. Ослы четко понимают, что на дерби кб цветов будет больше и на центральных трибунах.

Так всегда было. И будет!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:18) #
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Цитата: vlees..
Ну в принципе пытаются поднять посещаемость,ти

Тут и другое. Ослы четко понимают, что на дерби кб цветов будет больше и на центральных трибунах. Вот и они и подкладывают свинью. И пля начинаешь думать, в первую очередь своим болельщикам, или все таки болельщикам Спартака.
Омерзительный ход со стороны ослов.

Цитата: golden Axe
что вы удивляетесь с рыночного наперточника,который на трансляциях невидимках,которых по факту не было,не чурался навариваться на своих же осликах,там еврейский девиз:обмани ближнего своего...

Тут кто до сих пор не мог понять почему "команда ...донов", теперь может, должен понять и убедится.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Лидер
ак, а поподробней?!

Что не понятного? Захочешь на центральной трибуне глядеть матч с Великим Спартаком, ты должен посетить минимум один матч до матча с Спартаком. И на основании билета с которым посетил Локо, например, ты получишь билет на центральную трибуну на матч с Спартаком.

Вообщем, дешевые шакалы. Навязывают посещаемость своим же болельщикам в первую очередь. Или же, например, ты КБ, и захотел бы смотреть дерби на центральной трибуне, то будь любезен посетить матч ЦСКА-Локо, или иди нахyй. Это пипец. Никакие ворота не лезет.

а что вы удивляетесь с рыночного наперточника,который на трансляциях невидимках по 75 рубликов,которых по факту не было,не чурался навариваться на своих же осликах,там еврейский девиз:обмани ближнего своего...
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: vlees.. (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Ну в принципе пытаются поднять посещаемость,типа заебли ходить только на топ игры,надо и на Ростов придти
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Лидер
ак, а поподробней?!

Что не понятного? Захочешь на центральной трибуне глядеть матч с Великим Спартаком, ты должен посетить минимум один матч до матча с Спартаком. И на основании билета с которым посетил Локо, например, ты получишь билет на центральную трибуну на матч с Спартаком.

Вообщем, дешевые шакалы. Навязывают посещаемость своим же болельщикам в первую очередь. Или же, например, ты КБ, и захотел бы смотреть дерби на центральной трибуне, то будь любезен посетить матч ЦСКА-Локо, или иди нахyй. Это пипец. Никакие ворота не лезет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 19:37) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах Арены ЦСКА с 27 апреля. Билеты смогут приобрести только обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета на центральные трибуны при предъявлении его в кассе.

Так, а поподробней?!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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