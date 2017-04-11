Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Тарханов: перенос финала Кубка России - это какой-то бардак

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что вопрос с переносом финального матча Кубка России со 2 мая на другую дату показывает, какой бардак творится в российском футболе.

"Мы создали план подготовки команды на второе число. Совершенно не понимаю причину, почему нужно переносить, ведь все равно придется играть через два дня на третий. Для команды это будет большая проблема. Уже вроде назначили, теперь хотят перенести. Бардак какой-то получается, честное слово. Кому-то интересно провести не второго, а четвертого (мая), и теперь хотят переносить. Организация у нас бардачная: один сказал: "Давайте перенесем", и все бросились переносить кому-то в угоду", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 19:19
Напечатать
3
(5)
№3 Написал: Прастой как (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
online

может еще на локомотиве сыграть. о...ели москали
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (3)

Не будет никакого переноса матча. Игра состоится 2 мая в Сочи. Все.
А то , Семин пару игр тут выиграл и начал борзеть о переносе.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот вы-тренеры,руководители там всякие,подняли бы жоппы и сказали бы как вас,лично, это всё 3aeблo...
болелы то ладно, им давно на всё на всё нacрaть..


--------------------
D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.