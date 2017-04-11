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Превью. 31 тур. ФНЛ
Превью. 31 тур. ФНЛ
16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Александр Тарханов: перенос финала Кубка России - это какой-то бардак
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что вопрос с переносом финального матча Кубка России со 2 мая на другую дату показывает, какой бардак творится в российском футболе.
"Мы создали план подготовки команды на второе число. Совершенно не понимаю причину, почему нужно переносить, ведь все равно придется играть через два дня на третий. Для команды это будет большая проблема. Уже вроде назначили, теперь хотят перенести. Бардак какой-то получается, честное слово. Кому-то интересно провести не второго, а четвертого (мая), и теперь хотят переносить. Организация у нас бардачная: один сказал: "Давайте перенесем", и все бросились переносить кому-то в угоду", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
"Мы создали план подготовки команды на второе число. Совершенно не понимаю причину, почему нужно переносить, ведь все равно придется играть через два дня на третий. Для команды это будет большая проблема. Уже вроде назначили, теперь хотят перенести. Бардак какой-то получается, честное слово. Кому-то интересно провести не второго, а четвертого (мая), и теперь хотят переносить. Организация у нас бардачная: один сказал: "Давайте перенесем", и все бросились переносить кому-то в угоду", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
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