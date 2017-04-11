Федор Погорелов и Геннадий Орлов будут комментировать матч "Спартак" - "Зенит"

На матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" будут работать комментаторы Федор Погорелов, Геннадий Орлов, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский, Евгений Савин и Валерий Карпин.Игра состоится в воскресенье, начало матча - в 20.00.