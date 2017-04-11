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Федор Погорелов и Геннадий Орлов будут комментировать матч "Спартак" - "Зенит"

На матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" будут работать комментаторы Федор Погорелов, Геннадий Орлов, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский, Евгений Савин и Валерий Карпин.

Игра состоится в воскресенье, начало матча - в 20.00.

"НТВ-Плюс"
Теги: Орлов Спартак Зенит
Сегодня, 20:21
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№41 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гена сиди дома нах! Сам себе рассказывай свою ахинею


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№40 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот говнище!!! один с быдло-смехуечками, другой нытик-аналитик. и оба от газа балдеют. супер комментаторов на матч поставили!! smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№39 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сочувствую всем, кто будет смотреть трансляцию
срачГазсрач. ТВ в своем стиле


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№38 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как комментатор Орлов исчерпал себя давно,порой несет откровенную ахинею!
Регистрация: 19.03.2011
№37 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот опять этот тупорылый стервятник! Это я не Погорелове (кто это такой вообще не знаю), и остальной толпе.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№36 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Ну а остальные газпромовские жополизы. Тьфу


Валера Карпин тоже? laughing
Регистрация: 26.03.2008
№35 Написал: Прастой как (Сегодня, 21:06) #
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online

Это просто рвота
Регистрация: 6.03.2017
№34 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Прекрасно! Люблю и Геннадия Сергеича !!!! ЁЁЁ ХАНА СВИНЬЯМ до матч завонялиииииииииии.... 0-4 !! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№33 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Лучше бы Боярского и Ефремова позвали, а то Погорелов, Набутову ещё свистните


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№32 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
это просто пистец..надеюсь,Спартак заткнёт их на первых минутах..Епать,Бомжей!
Регистрация: 14.12.2011
№31 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:54) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Было бы круто если бы они все вместе в одном эфире комментировали!
Генку тебе не жаль? Валера же его в позу пьющей лошади поставит!

Ну вот это и хочу как раз послушать! laughing


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№30 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:53) #
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online

В этой игре Зенит сольет тренера хотя с Шахтером он все и всем доказал свою состоятельность!
Регистрация: 11.04.2016
№29 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (2)

Скорую заказали??? А то деда не довезете stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.06.2016
№28 Написал: fd65 (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Оригинальный человек... Фамилия - Орлов, а на плечах дырявый скворечник

Да там не скворечник, а дупло сквозное, и ветер там гуляет...
Регистрация: 3.12.2016
№27 Написал: trent (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ААААААААА laughing laughing laughing
жесть....


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:48) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вполне логичное решение, для того, чтобы спартаковская победа была более полноценной. Наслаждаться победой надо не только глазами, но и ласкающими слух комментариями. Даже милосердный дядя Гена согласился на этот матч,- решил помочь красно-белым предвкушать, столь неординарное для их команды событие, стать чемпионами.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:45) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
без ложки дегтя не обошлось
Регистрация: 21.12.2010
№24 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Лидер
Цитата: ssss13 ssss13
Спартака,который будет

Лошадь, а ты понимаешь, что даже если твоя бяйка станет реальностью... Подпись ниже, и все равно будет правдой stuck_out_tongue_closed_eyes

ты немного ошибся, Братан.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№23 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прекрасно! Люблю и Геннадия Сергеича и даже Федю , хотя не приветствую :
Его отказ от интересных междометий,определений...
Но,думаю,он здесь не при чём - :
Над его языком произведена тщательная работа ответственных и влиятельных людей.
Эти Люди ,не покладая рук,борЮтся за Чистоту Нашего Могучего Языка!
Да будет земля им пухом!!!


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её "Спартак" !!!
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№22 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего другого и не ожидал,ещё приятней победа будет
Регистрация: 30.07.2014
№21 Написал: Лидер (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssss13 ssss13
Спартака,который будет

Лошадь, а ты понимаешь, что даже если твоя бяйка станет реальностью... Подпись ниже, и все равно будет правдой stuck_out_tongue_closed_eyes


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№20 Написал: VitO1954 (Сегодня, 20:40) #
  • +2
  •  (6)

Опять придеться звук выключать
Регистрация: 8.04.2017
№19 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну а что, мне нравится эти ребята. Еще бы Гусева. Уж не хуже генича\черданцева
Регистрация: 24.11.2008
№18 Написал: Лидер (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Было бы круто если бы они все вместе в одном эфире комментировали!

smile Генку тебе не жаль? Валера же его в позу пьющей лошади поставит!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№17 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (9)

Спартачи да харэ вам,наоборот, это даже прикольно,что две чумазые чушки,будут комментировать домашний матч Спартака,который будет насиловать их,в этом даже есть что-то.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы круто если бы они все вместе в одном эфире комментировали! smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№15 Написал: Лидер (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оригинальный человек... Фамилия - Орлов, а на плечах дырявый скворечник


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№14 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мне срать на этого епнутрго. .. я на стадион иду !!!!
Регистрация: 23.01.2012
№13 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь первых двух будет по минимуму...
Регистрация: 13.03.2012
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:31) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
вообще то это домашний матч Спартака,зачем навязывать нам ваших ангажированных комментаторов,как же надоела эта питерская звездобратия,вот поэтому пол страны и болеют за Магнитку в финале КГ,да и вообще во всех видах спортах,потому что навязываете народу то что ему нах не нужно
Регистрация: 1.02.2017
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